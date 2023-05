Clement neemt afscheid van RKC met blessure en ruime nederlaag: ‘Zuur dat je zo moet afsluiten’

Zijn afscheidswedstrijd duurde slechts twintig minuten, daarna mocht Pelle Clement vanaf de bank toekijken hoe RKC tegen Cambuur keihard onderuit ging (4-0). ,,Zeker niet zoals ik mijn laatste wedstrijd voor me had gezien.”

Clement ging op de voet van de tegenstander staan, waardoor zijn enkel vol omklapte. Wat het nog pijnlijker maakte, is dat RKC geen schim van zichzelf was in het laatste competitieduel. ,,Het is gewoon zuur dat je zo'n goed seizoen op deze manier moet afsluiten. Dat er van buitenaf misschien wat negativiteit omheen gaat hangen, dat is zo zonde. Maar we doen het zelf, waren er zelf bij.”

,,Van tevoren wist ik natuurlijk niet dat dit mijn laatste wedstrijd was, we hadden nog in ons hoofd dat we achtste konden worden", gaat Clement verder. ,,Dus ik was daar niet zo op die manier mee bezig. Ook denk ik niet dat ik hem anders gestart was als dat wel zo was. Maar dit is inderdaad zeker niet zoals ik mijn laatste wedstrijd voor me had gezien."

‘Wel negende’

Want op een jaar RKC kijkt Clement met veel plezier terug. ,,Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad, van begin tot einde. Nu is het even pittig, maar we zijn wel negende geworden.”

De middenvelder vertrekt naar Sparta, maar hij had moeite met de beslissing om RKC te verlaten. ,,Ik ben iemand die heel erg kan waarderen wat hij heeft, en dat kon ik hier. RKC heeft er in mij zeker een ambassadeur bij gekregen. Jongens die in eenzelfde situatie zitten als ik, zou ik zeker aanraden om hier te gaan spelen. Dat is wel het minste dat ik kan doen.”

Nu is het afscheid nemen van teamgenoten, staf en clubmedewerkers. ,,En dan morgen in Amsterdam naar de fysio denk ik", sluit Clement met een kleine lach af. ,,En daarna kan ik met een gekleurde bril de play-offs (waar Sparta wel aan deelneemt, red.) gaan kijken.”