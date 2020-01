Clubarts maakt na hartaanval officiële rentree bij RKC Waalwijk

RKC Waalwijk 2 begint tegen Go Ahead

14 januari Het tweede team van RKC Waalwijk begint de competitie in poule A van de reserveteams maandag met een thuiswedstrijd. Go Ahead Eagles 2 komt naar Waalwijk in de zogenaamde kampioenspoule van teams die in de eerste competitiehelft het hoogste eindigden.