Clubicoon is nog niet klaar bij RKC: ‘Ik voel me hier gewaardeerd’

In de competitie speelde Hans Mulder afgelopen seizoen slechts 97 minuten, verdeeld over zeven wedstrijden. Toch was er geen twijfel over dat zijn contract bij RKC Waalwijk zou worden verlengd. ‘Belangrijk in de kleedkamer’ werd hij genoemd. Maar wat is dat nou precies? Mulder moet zelf lachen om die opmerking. ,,Het is wel goed om te horen", zegt de voetballer die zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan. ,,Nee, ik probeer vooral de jonge jongens te helpen met hun carrière. Ze te behoeden voor fouten die ik zelf eerder gemaakt heb en duidelijk maken dat het iets is waar je hard voor moet werken.”