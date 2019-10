Cornelisse won met RKC van Ajax én scoorde: ‘Dat was natuurlijk fantastisch’

Slechts twee keer in de eredivisiehistorie won RKC van de Amsterdammers. En in 1999 met Cornelisse in de gelederen kon de winst zelfs in de Arena worden gevierd. ,,Dat was natuurlijk fantastisch. Een unieke prestatie. Zulke dingen blijven je wel bij. Ik heb natuurlijk ook niet vaak gescoord, dat scheelt”, vertelt hij lachend.

Nipte handhaving

Cornelisse, die ook onder meer bij Willem II, Vitesse en FC Utrecht speelde, maakte bij de Waalwijkers in 1998 zijn eredivisiedebuut. En veel had het niet gescheeld of RKC had in 1999 ‘gewoon’ in de eerste divisie gespeeld. Via de nacompetitie wist de Waalwijkse ploeg zich toen nipt te handhaven. Het seizoen dat volgde, werd voor RKC veel succesvoller, de Waalwijkers eindigden als elfde in de eredivisie. ,,Het was heel belangrijk dat we een selectie hadden met ervaren spelers en dat er telkens weer talenten werden gescout. Ook hadden we geluk met Martin Jol als trainer. Hij is ontzettend belangrijk geweest.”