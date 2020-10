Coronavirus redt, ontreddert en plaagt RKC Waalwijk

De naam van RKC Waalwijk zal in de voetbalhistorie voorgoed met corona verbonden zijn. De uitbraak van het virus, waardoor het afgelopen seizoen in de eredivisie niet uitgespeeld kon worden, zorgde ervoor dat de Waalwijkse club op het hoogste niveau bleef.

Uitgerekend RKC is ook de eerste club die wegens een uitbraak van het virus een wedstrijd in de eredivisie moest annuleren. Dat gebeurde na ruggespraak met de KNVB en met tegenstander PEC Zwolle. Op dat moment was zeker dat vier spelers het virus onder de leden hadden, plus nog eens twee begeleiders van de club. Drie spelers en een begeleider meldden zich zaterdag met lichte klachten en zijn getest. De uitslag is nog niet bekend.

Gezondheidsrisico

Het was niet zo dat RKC geen dertien spelers meer op de been kon brengen, zoals het reglement van de KNVB voorschrijft. Algemeen directeur Frank van Mosselveld voerde als belangrijkste argument aan dat RKC spelers en begeleiders niet aan gezondheidsrisico's bloot wilde stellen en de selectie niet bij elkaar wilde roepen. De spelers gingen zaterdag drie dagen in quarantaine en zullen daarna opnieuw getest worden.

Dat de KNVB akkoord ging lijkt in strijd met de eigen richtlijnen die voor het begin van het seizoen zijn opgesteld. ,,Dertien spelers is het criterium, behalve als het om snelle een uitbraak van het virus gaat", is er voor Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal, in Waalwijk sprake van een uitzonderlijke situatie. De KNVB hakte uiteindelijk de knoop door en besloot de wedstrijd af te gelasten.

Of het een uitzonderlijke situatie blijft is koffiedik kijken. Maar als het virus bij RKC zo om zich heen kan slaan, dan kan het bij elke club. Als ze ergens weten hoe venijnig corona kan zijn, dan is het bij de Waalwijkers wel. In de nabije omgeving van de club eiste het zijn slachtoffers. Er heerste dan ook geen vreugde na de uitspraak van de KNVB dat er geen clubs zouden degraderen.

Uiterst voorzichtig

De club sprong daarna uiterst voorzichtig met het nieuwe normaal om. RKC probeerde een bubbel te creëren om ieder geval te voorkomen dat de club een haard van besmetting zou zijn. Het voetbalgedeelte was verboden terrein voor bezoekers. Daar mochten zich enkel mensen bewegen die wat met de selectie te maken hadden en negatief getest waren. Elke week sinds maart werden de selectie en de mensen die er nauw bij betrokken zijn aan een test onderworpen.

Er waren strenge richtlijnen. Aanvankelijk was het bijvoorbeeld alleen mogelijk om spelers telefonisch te interviewen. Vanaf het begin van het seizoen kon je de Waalwijkse voetballers soms weer in de ogen kijken. Maar wel vanaf een afstand van twee meter of meer en buiten het gedeelte van het stadion waaraan alleen spelers en staf konden komen.

Slagboom dicht

RKC ging ook lang door met besloten trainingen. Pas een paar weken geleden ging de poort open om het handjevol trouwe supporters een blik op de spelers te gunnen. Maar steeds was er die afstand. Na de toespraak van minister-president Rutte van vorige week maandag ging de slagboom meteen weer dicht. De trainingen waren niet langer voor publiek toegankelijk. ,,We hebben alles gedaan om het virus buiten de deur te houden", concludeerde Van Mosselveld.

De Waalwijkse club bleef voorzichtig te werk gaan. De eerste positieve tests van donderdag waren meteen reden om niet langer gezamenlijk te lunchen. Douchen op de club was vanaf vrijdag niet meer toegestaan. Het was trainen en daarna meteen weer naar huis. Al die maatregelen konden niet voorkomen dat uiteindelijk vier spelers en twee stafleden met het virus besmet raakten.

Maandag en dinsdag wordt er weer getest, nadat de voltallige selectie en begeleiders 72 uur in quarantaine zijn geweest. Dan kan opnieuw de balans worden opgemaakt. De trainingen worden op zijn vroegst woensdag hervat. In overleg met de clubarts wordt maandag bepaald of de activiteiten van de spelers zich alleen tot trainen beperken.