Cupfighter RKC Waalwijk vergeet de trekker over te halen bij FC Twente en is uitgeschakeld

De voortkabbelende partij werd in de 26ste minuut opengebroken door een vrije trap van Aitor. Hij legde de bal panklaar op het hoofd van Xandro Schenk en die kopte van dichtbij de 1-0 binnen. Een minuut leek het al gedaan met RKC. Uit weer een vrije trap van Aitor kopte ditmaal Peet Bijen de bal in het doel. Tot opluchting van de Waalwijkers werd de treffer wegens buitenspel afgekeurd. RKC kreeg het even lastig en ontworstelde zich over de vleugels aan de Twente druk. Seys en Rienstra mochten nog wel aanleggen, maar misten elk doel.

Morren

Na rust was FC Twente al snel dicht bij een tweede treffer. Vaessen stopte echter de inzet van de doorgebroken Boere. De thuisploeg zette aan, maar kakte vervolgens in. De fans begonnen te morren en RKC rook haar kans. Maar net als voor rust ontbrak het aan een dodelijke eindpass of afwerking. In de slotminuut was invaller Koenraat nog het dichtst bij een doelpunt. Zijn schot ging rakelings over. Daarna was het aan Jari Oosterwijk om aan alle spanning een einde te maken en gingen de fans van FC Twente alsnog zingend naar huis.