Cyril Ngonge krijgt bij FC Groningen de ruimte die hij nodig heeft: ‘Ik ben geen makkelijke jongen’

De hakbal die Cyril Ngonge perfect naast AZ-doelman Peter Vindahl Jensen in de kruising plaatste, zorgde er samen met zijn toch al goede start bij FC Groningen voor dat de naam van de Belg direct in heel Nederland bekend was. En niet alleen hier, het filmpje van die goal ging de hele wereld over. ,,Ik was echt in shock van hoe veel indruk het maakte in de hele wereld", vertelt hij met een lach. ,,Ook familieleden en vrienden kregen heel veel reacties. Ik was vooral gewoon heel trots.”