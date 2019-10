Dapper RKC laat niet met zich spotten: ‘We konden het Ajax heel lastig maken’

De laatste overwinning van RKC Waalwijk op Ajax dateert van december 1999. Fred Grim stond destijds in de Arena nog onder de lat bij de Amsterdammers. Zaterdag, bijna twintig jaar later, was RKC dicht bij een nieuwe stunt met coach Grim als architect. Na een voorzet van uitblinker Saïd Bakari liet invaller Darryl Maatsen in de slotfase dé kans op 2-2 liggen. Via de hak van verdediger Sergino Dest en de lat caramboleerde de bal over de achterlijn. De beloning voor het gedurfde spel van de thuisploeg bleef uit.