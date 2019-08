Darije Kalezic pakt prijs in Indonesië

VIDEO RKC-verdediger Meulen­steen: ‘Fouten worden meteen afgestraft’

4 augustus Persoonlijk was het verloren duel met VVV-Venlo (3-1) een mijlpaal voor RKC-verdediger Melle Meulensteen, die zijn eredivisiedebuut maakte. ,,Maar dat je met 3-1 verliest is niet leuk. We konden beter.”