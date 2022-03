Dat de tijd begint te dringen voor RKC, beseffen vooralsnog alleen de supporters

Kwartfina­le KNVB beker gepland: PSV tegen NAC op dinsdag 8 februari, RKC ontvangt AZ een dag later

De KNVB heeft het programma voor de kwartfinales van de beker bekend gemaakt. Het Brabantse onderonsje tussen PSV en NAC staat gepland op dinsdag 8 februari. Een dag later speelt RKC voor een plek in de halve finale in eigen huis tegen AZ.

27 januari