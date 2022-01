De lat mag hoger bij RKC: ‘Laatste duels veel te afhankelijk van Odgaard’

Plek vijftien in de eredivisie met zestien punten uit achttien duels. RKC kan redelijk tevreden zijn over de eerste seizoenshelft, maar trainer Joseph Oosting wil ook weer niet té positief zijn. ,,We hebben in meer wedstrijden punten gepakt dan dat we hebben verloren. We kunnen heel moeilijk winnen, maar tegenstanders kunnen ook heel moeilijk van ons winnen. Op wedstrijden tegen Ajax en PSV na, waren we altijd gelijkwaardig aan de tegenstander. En als we aan het einde van de rit staan waar we nu staan, is dat mooi. Maar met meer focus op het geloof wat we kunnen, moeten we meer punten kunnen halen dan het afgelopen half jaar.”