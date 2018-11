De voorspellingen van Robert Braber (RKC Waalwijk): ‘Denk dat ik geen keuze heb’

Van de Brabantse Keuken Kampioen Divisionisten ziet Braber naast FC Eindhoven alleen zijn eigen RKC Waalwijk drie punten halen. ,,Ik denk dat ik geen keuze heb, haha. Dat moet sowieso een eentje worden, dus laten we die maar gelijk vastzetten.” FC Den Bosch moet het volgens de voormalig middenvelder doen met een puntje, terwijl TOP Oss onderuit gaat bij Go Ahead Eagles. ,,Ik ken Maikel Verkoelen goed en zag 'm in het elftal van de week staan. Als Maikel in vorm is kunnen ze gekke dingen doen, maar ik ga voor een één.”