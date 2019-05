De wraak is zoet voor gespannen RKC

RKC houdt stand tegen Excelsior en plaatst zich voor finale play-offs

22 mei Wie stopt RKC op weg naar de eredivisie? Dat is na 360 minuten play-off voetbal de meest prangende vraag. Na NEC bleef ook Excelsior verslagen achter. In een ware thriller werd het 1-1. Dat is genoeg voor een finaleplek.