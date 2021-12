Debutant Roy Kuijpers schiet RKC in slotminuut naar winst tegen NEC

Meulen­steen koestert met RKC het punt tegen Go Ahead: ‘De strijd en werklust die je hebt gezien, moet de basis zijn’

RKC-aanvoerder Melle Meulensteen zag ook wel dat zijn ploeg weinig creëerde tegen Go Ahead Eagles, met name in de eerste helft. Daarom kan het punt wel gekoesterd worden: ‘De strijd en werklust die je vandaag hebt gezien, moet de basis zijn.”

2 oktober