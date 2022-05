Definitief: Stokkers verruilt RKC voor Go Ahead Eagles

Stokkers had een aflopend contract bij RKC en kan transfervrij worden opgepikt door GA Eagles. De 26-jarige spits heeft de nodige ervaring en speelde al zo’n tweehonderd duels in het Nederlandse betaalde voetbal. In de eredivisie speelde hij 79 duels en was hij veertien keer doeltreffend. Vooral de laatste weken was Stokkers met drie doelpunten en twee assists belangrijk bij de handhaving van RKC in de eredivisie.

Scoren in Deventer

Voor het tweede jaar op rij was er lijfsbehoud voor de Waalwijkers. Hoogtepunten in zijn loopbaan, erkent Stokkers. Al horen ook de promoties met Sparta en Fortuna Sittard in dat rijtje thuis. Namens RKC scoorde hij eerder dit jaar nog namens RKC tegen GA Eagles in de Adelaarshorst, waar de Waalwijkers met 0-2 wonnen.

,,Nee, scoren in Deventer is niet nieuw voor me”, glundert de aanvaller, die in Deventer belangrijk hoopt te worden in de hernieuwde strijd om lijfsbehoud. ,,Dat is het teamdoel. Mijn persoonlijke doel is om zo belangrijk mogelijk voor de ploeg te zijn. Niet alleen met goals en assists, maar ook door hard te werken. Ja, ik leg altijd veel energie in een wedstrijd, waarbij ik regelmatig de diepte probeer te zoeken. Daarbij pak ik zo nu en dan een goaltje mee.”

Van der Venne

Twijfels over de overstap naar Go Ahead Eagles had Stokkers geen moment. ,,De club sprak mij heel erg aan en ook heb ik met Richard van der Venne – mijn ploeggenoot bij RKC Waalwijk – veel over Go Ahead gesproken. Richard was alleen maar positief over de club. De keuze voor Go Ahead Eagles was voor mij dan ook niet meer dan logisch.”

Ook Van der Venne werd vorige maand al in verband gebracht met GA Eagles. Een terugkeer van de rossige Ossenaar is echter niet (meer) aan de orde.