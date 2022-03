Die degradatiestreep komt akelig dichtbij voor RKC

Maar gaat deze slechte reeks RKC uiteindelijk fataal worden? Dat hoeft niet. Vorig seizoen stond RKC na 26 wedstrijden eveneens op een veertiende plek, met een punt minder (23) dan dat ze nu hebben. Dertig punten bleek dat seizoen genoeg voor rechtstreekse handhaving, iets dat volgens RKC-directeur Frank van Mosselveld nooit meer zou gebeuren. Maar gezien het aantal clubs dat zo dicht bij elkaar staat in die onderste regionen van de ranglijst, toch ook dit jaar best een optie. Het lijkt in ieder geval vrij onwaarschijnlijk dat Willem II en PEC Zwolle in de resterende acht wedstrijden respectievelijk negen en elf punten gaan pakken. Sparta heeft nog de meeste kans op een stijging op de ranglijst, gezien de drie punten die het hoogstwaarschijnlijk bijschrijft na de zes resterende minuten tegen Vitesse en het inhaalduel met directe concurrent Fortuna Sittard voor de boeg.

RKC speelt het beste tegen clubs waarvan ze de ruimte krijgen om te voetballen. Maar aangezien je niet zomaar punten oppikt bij AZ, PSV en Vitesse, zal het in de wedstrijden tegen ploegen als PEC, Cambuur, Heracles en FC Groningen anders moeten. Met strijdlust en passie in plaats van mooi combinatievoetbal. Met een lange bal op Michiel Kramer in plaats van via het middenveld naar voren. Want mooi of lelijk, hoe de punten ook gepakt worden, niemand in Waalwijk die er achteraf nog om maalt als RKC ‘gewoon’ in de eredivisie blijft. Die focus is er bij de club, gezien het feit dat ze in Waalwijk alleen de basisspelers interviews laten doen en niet de reservespelers. De aandacht moet liggen op de komende belangrijke periode, aldus de club. Nu de focus op het veld nog.