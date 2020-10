Directeur Van Mosselveld over corona-uitbraak RKC: ‘Het is niet tegen te houden’

Video Anita terug in de eredivisie: ‘Ik heb het volste vertrouwen in dit RKC’

13 september Na bijna anderhalf jaar speelde Vurnon Anita weer een eredivisiewedstrijd. Het resultaat tegen Vitesse (0-1) was teleurstellend, maar de middenvelder heeft het volste vertrouwen dat RKC het dit seizoen beter gaat doen dan vorig jaar. ,,We moeten nog stappen maken, maar we hebben een goed team.”