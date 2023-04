Dit zijn de vijf sterke eigenschappen van RKC-trainer Oosting waarmee hij zich in de kijker van FC Twente speelde

Op moeilijke momenten wijst Mats Seuntjens RKC een uitweg: ‘We zijn nog nergens, maar we zijn wel met iets bezig’

Mats Seuntjens doet waar hij voor naar Waalwijk is gekomen: belangrijk zijn voor RKC Waalwijk. Met een doelpunt en twee assists maakte hij gisteravond tegen Go Ahead Eagles het verschil: 3-1. ,,Dit is genieten.”