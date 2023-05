Doelman Jeroen Houwen gaat voor twee jaar tekenen bij RKC, met optie op nog een jaar

Houwen (27) is transfervrij. Hij verlaat Vitesse na 11 jaar. De Limburger kwam in 2012 in de opleiding van de eredivisionist terecht. Hij brak uiteindelijk door tot de hoofdmacht, maar werd nooit onbetwist de nummer 1. De Arnhemse club leende hem ook uit aan Telstar en Go Ahead Eagles. Beide avonturen werden geen succes.

Houwen kwam tot 44 wedstrijden voor Vitesse. Hij maakte deel uit van de selectie die de KNVB-beker won in 2017. Maar daarbij speelde hij geen rol.

Europees voetbal

De Limburger vierde wel succes in het seizoen 2017-2018. Hij stelde met Vitesse Europees voetbal veilig in de play-offs. Vanwege een vormcrisis was Remko Pasveer gepasseerd. Houwen beleefde verder zijn finest hour in Europees verband. Hij keepte in de Conference League voor Vitesse tegen Stade Rennais, Rapid Wien, AS Roma en, kortstondig, Tottenham Hotspur.

De goalie kende ook minder gelukkige tijden in Arnhem. Houwen blunderde bij zijn debuut in 2017 tegen Groningen. De Limburger liet een hoge terugspeelbal van Chelsea-huurling Fankaty Dabo lopen. De beelden gingen de wereld over. De voorbije jaren kreeg hij meermaals zijn kans, maar raakte hij telkens weer zijn basisplaats kwijt. Zo trok Vitesse dit seizoen Kjell Scherpen aan.

Keeperscarrousel

Houwen is dit seizoen derde keeper bij Vitesse. Achter Scherpen staat Daan Reiziger. Vitesse beschikt ook nog over Markus Schubert. De Duitser heeft een doorlopend contract (juli 2024), maar is uit beeld bij de beleidsbepalers van de club. Ook hij staat voor een zomers vertrek. Scherpen keert als huurling verder weer terug naar Brighton.