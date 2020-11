Doelman Lamprou kritisch op RKC én zichzelf: ‘Dit is doodzonde’

Het was een duel dat vooral op strijd werd beslist, de Rotterdammers waren daar beter in. ,,Jammer dat we onszelf tekort doen en in een moeilijke positie brengen", vindt Lamprou. ,,Het is nog vroeg in de competitie, maar dit soort duels moet je niet vaak gaan verliezen. Dan loop je constant achter de feiten aan, dit is doodzonde.”

Lamprou is iemand die een hele wedstrijd coacht en zich enorm op kan winden als het niet loopt. ,,Dat is totaal niet persoonlijk, maar iets wat van binnen komt. Ik wil winnen en dan is er een bepaalde frustratie, dat hoort erbij. Over het algemeen moeten we gewoon positief blijven, want we hebben ook punten gepakt tegen tegenstanders waarvan we het niet hadden verwacht.”

Afgekeurde goal

De Griekse keeper was ook kritisch op zijn eigen spel. Halverwege de eerste helft werd een goal van Sparta afgekeurd omdat Lamprou omver werd gelopen in zijn vijf meter. Maar bij het terugkijken van de beelden bleek er niet heel veel aan de hand. ,,Ik heb het net teruggezien. Hij kan ervoor fluiten, want het is randje vijf meter en ik heb de bal. Maar aan de andere kant kun je zeggen dat ik er goed mee wegkom. Ik time niet goed en pak de bal wat lager waardoor ik hem de kans geef in deze situatie te komen.”

Naast de afgekeurde goal had Lamprou ook een aantal ballen pas in twee instanties klemvast. Daar zegt hij over: ,,Het was heel glad, ook had ik enorme koude handen in de eerste helft. Ik had over alle ballen die ik losliet wel nog de controle, maar ik blijf kritisch op mezelf. Ik had het bij de tweede goal ook beter moeten doen. Het was vrij stabiel vandaag, maar een groot verschil met de vorige weken.”

Volledig scherm Kostas Lamprou © BSR Agency