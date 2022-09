Doelpuntenmachine RKC komt laat op gang tegen 9 spelers van Cambuur

Hands

Met 11 tegen 9 ontspon zich een kat- en muisspel. Cambuur ontmantelde de aanval en groef zich in in het eigen strafschopgebied. RKC-coach Joseph Oosting wisselde de ene verdediger na de andere in voor een aanvaller. Het bleek lastig om het cordon rond de Portugese doelman te doorbreken. De druk werd groter en groter. Het was een kwestie van tijd tot Cambuur zou buigen. Er was een eigen doelpunt van Marco Tol voor nodig om RKC op voorsprong te brengen. Daarna vielen de kansen en doelpunten als rijpe appelen in het Friese doelgebied. Invaller Zakari Bakkali, Iliass Bel Hassani en Michiel Kramer voerden de score op. RKC is nu na de traditionele top 3 de ploeg met de meeste doelpunten dit seizoen.