Doelpuntenmaker Meulensteen (RKC): ‘We moeten onverstoorbaar zijn achterin’

Nabeschouwing Twee doelpunten in twee minuten doen RKC de das om tegen PSV

23:06 RKC Waalwijk ging verrassend genoeg de rust in met een voorsprong tegen PSV, maar toen de Eindhovenaren in de tweede helft even aanzetten was het zo bekeken. Opnieuw ging RKC in eigen huis onderuit: 1-3.