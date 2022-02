Doelpuntenmaker Van der Venne kon 70 minuten genieten van zijn goal: ‘Ongelofelijk zuur dat NEC zo laat nog scoort’

,,Ik kan er niet echt blij mee zijn nu, nee", is de Ossenaar na afloop eerlijk. ,,Het is gewoon heel zuur dat zij in de laatste minuten nog een goal maken.” Dat NEC veel balbezit had (over de hele wedstrijd gezien 71 procent), dat had RKC wel voorzien. ,,Maar wij stonden goed en in de omschakeling kregen we kansen, die erin moeten. Dan had ik hier heel anders gestaan.”

Na 18 minuten profiteerde Van der Venne van een fout in de NEC-defensie. ,,We zetten een keer druk vooruit, ondanks dat we eigenlijk hadden afgesproken dat we dat niet zouden doen in het begin", zegt Van der Venne met een glimlach. ,,De verdediger wilde mij met een schijnbeweging uitkappen of iets dergelijks, maar gelukkig voor ons trapte ik er niet in. Gelukkig blijf ik rustig voor de goal, dat is in het verleden ook wel eens anders geweest.”

Volledig scherm Richard van der Venne viert zijn goal. © Pro Shots / Kay int Veen

Twee enorme kansen

En niet alleen in het verleden. Van der Venne had de wedstrijd in de tweede helft namelijk twee keer kunnen beslissen. Vooral een kopkans op slechts een metertje van doelman Mattijs Branderhorst had erin gemogen, maar hij kopte recht op de goalie af. ,,Die moet niet op de keeper, dan zit ‘ie", weet de Ossenaar. ,,En in de een-op-een-situatie (enkele minuten eerder) dacht ik dat de verdediger iets dichterbij stond en een alles of niets poging zou doen om de bal te pakken. Daarom kapte ik. Helaas gleed ik zelf ook nog uit.”

In de slotfase van de wedstrijd keek de doelpuntenmaker toe vanaf de bank. ,,Ik moet zeggen dat ik dat spannender vind dan op het veld. Ik zeg niet dat ik met samengeknepen billetjes langs de zijlijn zat, maar ik merk wel echt dat ik dan nog fanatieker ben en dan is het zo ongelofelijk zuur dat een speler van NEC op goal schiet en de bal wordt aangeraakt. Uiteindelijk kun je misschien zeggen dat het een mooi doelpunt is. Maar voor ons is het ongelofelijk klote.”