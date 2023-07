Doelpuntloos gelijkspel voor RKC in bloedhitte

Hij speelde als broekie al bij RKC, nu is Aaron Meijers (35) terug: ‘Voel me veel verantwoor­de­lij­ker’

Hij werd al eens kampioen met RKC, is gek op spelletjes en belde afgelopen jaar bijna elke dag met Michiel Kramer. Aaron Meijers (35) is terug in Waalwijk, en niet zomaar als ‘achtervang'.