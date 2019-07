Drie goals in 12 minuten voor RKC’er Maatsen: ‘Volgens mij was het ook nog mijn eerste hattrick ooit’

VIDEOHet scorebord in Sprang-Capelle draaide zaterdagmiddag overuren tijdens het oefenduel tussen Regioteam Waalwijk en RKC Waalwijk (0-18). Drie spelers maakten een hattrick, waarvan de snelste op naam kwam van Darren Maatsen. Die scoorde drie keer in twaalf minuten tijd.

,,Zo snel?”, lacht Maatsen. ,,Dat is ook meteen mijn eerste hattrick ooit volgens mij.”

Lees ook RKC dendert met monsterscore over Regioteam Waalwijk heen Lees meer

De tegenstand was nihil, maar RKC wist het toch op te brengen om maar te blijven scoren. ,,We wilden resultaat halen, in ieder geval de dubbele cijfers in", vertelt de aanvaller, die bij de elf hoorde die na rust in het veld kwamen. ,,Daar zaten de spelers in de eerste helft al bijna aan. In de rust hebben we gezegd tegen elkaar dat we er minstens evenveel wilden maken als voor rust (8). Je moet jezelf een beetje prikkelen en uitdagen om iets uit zo'n wedstrijd te kunnen halen.”

De eerste goal van de wedstrijd kwam op naam van nieuweling Lennerd Daneels. ,,Dat is meteen goed voor het zelfvertrouwen", vindt de van PSV afkomstige linksbuiten. Hij voelt zich al helemaal thuis in Waalwijk. ,,We hebben een heel leuke groep, de jongens hebben me goed ontvangen.”

Met de sfeer en het zelfvertrouwen richting komend seizoen zit het bij RKC sowieso wel goed. ,,We hebben er hard voor geknokt een jaar lang", zegt Maatsen. ,,De vakantie was kort, maar dat is ook goed. We hebben er heel veel zin in en zijn bereid er heel veel in te steken om er net zo'n mooi jaar van te maken als afgelopen jaar.”