Dubbel gevoel bij RKC na winst op Excelsior: ‘Je ziet dat we gewoon beter waren’

Een onoplettendheid bij verdediger Melle Meulensteen zorgde ervoor dat Excelsior in de tweede helft een belangrijk uitdoelpunt meepikte in het Mandemakers Stadion. ,,Ik denk dat als we met 2-0 zouden winnen, dat je het dan een reuzenstap zou mogen noemen. Nu krijg je een goal tegen door een fout die niet mag gebeuren en speel je 2-1. Een uitgoal telt dubbel, dat weten we allemaal.”

Los van de tegengoal was Quasten tevreden over het spel van RKC. ,,Ik denk dat we verdedigend echt goed stonden vandaag, we hebben misschien een paar halve kansjes weggegeven. We weten dat zij uit de eredivisie komen en individuele spelers hebben die goeie kwaliteiten bezitten. Je ziet dat we gewoon eigenlijk beter waren dan Excelsior vandaag. De eredivisie? Ik denk dat het nog steeds een ambitie is. We kunnen hartstikke goed voetballen. Wie weet, we kijken nu naar woensdag en dan proberen we de finale te bereiken en zien we wel weer verder.”