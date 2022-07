Duel met NEC biedt nog niet veel perspectief voor RKC, dat met smart wacht op versterkingen

Een weekje training in Waalwijk had Patrick Vroegh (22) achter de rug toen hij aan de aftrap stond in Weurt bij het oefenduel tussen RKC en NEC. Het was even wennen, zijn nieuwe teamgenoten kent hij amper nog. Maar dat was op het veld niet aan hem af te zien. Regelmatig druk coachend liet de jonge middenvelder zich direct zien en horen. ,,Op het veld ben ik wel fanatiek, ja", zegt hij na afloop met een grijns. ,,Buiten het veld ben ik een stuk rustiger.”