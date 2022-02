Duel met NEC moet én kan ommekeer zijn voor RKC na slechte reeks

RKC kan de punten tegen NEC heel hard gebruiken. Na de droomstart in 2022 zag RKC de afgelopen weken de concurrentie weer steeds dichterbij komen. Supporters zouden in Nijmegen dan ook meer dan welkom zijn geweest, maar de Waalwijkers moeten het doen met fans die voor de tegenstander juichen. Het uitvak in De Goffert mag nog niet in gebruik worden genomen, omdat op die tribune nog herstelwerkzaamheden moeten worden verricht. NEC is er niet in geslaagd om een veilig alternatief te bieden aan de fans van RKC. En dat terwijl deze wedstrijd voor RKC de ommekeer zou moeten worden na drie (dik) verloren duels.

Tegen Feyenoord vorig weekend was natuurlijk niet de verwachting dat zomaar even gewonnen zou worden. Maar met vrij aardig voetbal hield RKC de Rotterdammers prima in bedwang en was het uitermate zuur dat twee individuele fouten de Waalwijkers de das om deden. En dat aan het einde van een week waarin AZ in de kwartfinale van de beker veel te sterk was (0-4) en -helemaal pijnlijk- Willem II met 4-1 over de ploeg van Joseph Oosting heen walste.

Die acht dagen zal RKC snel achter zich moeten laten, met de wedstrijden tegen NEC en FC Twente (volgende week vrijdag, uiteraard in nieuw carnavalstenue) voor de boeg. Het positieve is dat de wedstrijd tegen Feyenoord in ieder geval stukken beter was dan die twee ervoor. En dat de thuiswedstrijd in Waalwijk op de valreep werd gewonnen door het droomdebuut van Roy Kuijpers, die in de laatste seconden het duel besliste: 2-1. Het kán dus wel.

Basiself

De van FC Den Bosch overgekomen Kuijpers zal nog geen basisplaats hebben in Nijmegen vanavond, Oosting houdt vooralsnog grotendeels vast aan de elf die vorige week tegen Feyenoord begonnen. Wel heeft hij Alexander Büttner terug, die vorige week geschorst was, en lijkt het erop dat Richard van der Venne zal starten in plaats van Saïd Bakari op het middenveld. Maar de schutterende doelman Etienne Vaessen en regelmatig zwak acterende Juriën Gaari lijken te blijven staan. Heel veel alternatief heeft Oosting overigens ook niet. Issam El Maach, in principe tweede doelman zo lang Joel Pereira geblesseerd is, gaf in de beker ook een heel slecht optreden weg. En als rechtsback zou de oefenmeester kunnen kiezen voor Bakari, die inmiddels zo wat op elke positie gestaan heeft. Maar veel extra zekerheid achterin bouw je daarmee ook niet in.

Met de nummer 16 -nacompetitieplek- op slechts drie punten afstand, ziet het er voor RKC heel anders uit dan een paar weken geleden. En moeten er vanavond punten worden gepakt, wil de ploeg niet weer in echte degradatienood terechtkomen. Aan de andere kant, staat ook de nummer tien slechts drie punten hoger. Hele belangrijke speelronden voor de boeg dus, waarin RKC een belangrijke slag zou kunnen slaan.