Duel RKC in teken van goed doel dat Ossenaar Van Hintum maar al te goed kent: ‘Mooi initiatief’

Van Hintum wist al een paar maanden dat rondom deze wedstrijd een grote actie voor Villa Pardoes zou plaatsvinden. Er werden speciale shirts gedragen door de spelers van RKC, die komende week worden geveild. Ook werd op andere manieren geld opgehaald voor het vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor ernstig zieke kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes.

Van Hintums dochtertje Chloé strijdt tegen kanker en samen met zijn gezin verbleef hij eind maart een week in het park. ,,Wij hebben een week echt genoten", vertelt de Ossenaar. ,,Voor de kinderen was het een paradijs. Zij waren 's ochtends om 8.00 uur op en gingen 's avonds om 22.00 uur naar bed. Het was een prachtige week en het is heel mooi dat ze dit voor die kinderen en hun ouders doen. Voor ons was het een droom die uitkwam.”

Afleiding

Met zijn 5-jarige dochter gaat het inmiddels de goede kant op, vertelt Van Hintum. ,,Er is een dag vastgesteld, 23 juli 2023, dan is in principe de laatste dag. Het gaat met ups en downs, maar ze wordt weer lekker kind en haar haartjes groeien weer aan. Daar ben ik heel blij mee.”

Volledig scherm Bart van Hintum aan de bal tijdens RKC-FC Groningen. © Pro Shots / Toin Damen

Van Hintum miste de voorbereiding op het seizoen volledig vanwege de ziekte van zijn dochter. ,,Dat was logisch, dan kies je voor je gezin. Daarna heb ik met mijn vrouw afgesproken om vol voor het voetbal te gaan, voor mij is dat afleiding, ik kan mijn ding kwijt. Maar natuurlijk ben je in je achterhoofd altijd bij je familie, dat is het belangrijkste wat er is.”

‘Mooi om mee te maken’

Ook toen hij in Waalwijk kwam, dacht hij er wel even aan. ,,Die shirts, dat is een leuk initiatief. Het is voor een goed doel, dat is mooi om mee te maken.” Maar toch kwam hij er vooral om te voetballen. ,,Ik heb de laatste tijd vooral veel moeite als ik foto's zie van een paar maanden geleden, dat doet gewoon pijn. Maar ze doet het heel goed, we blijven positief en gaan ervan uit dat alles goedkomt.”

Dus kon in Waalwijk de focus op voetbal, al pakte dat voor FC Groningen, dat met 3-1 van RKC verloor, niet goed uit. ,,Volgens mij rust er een vloek op Waalwijk-uit", zegt Van Hintum, ,,Vorig jaar waren we heel slecht en nu wederom.”

RKC speelde zondagavond in een speciaal shirt, dat werd ontworpen door Lianne (10). Deze site sprak met de ontwerpster van het shirt.