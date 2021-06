Duits talent Azhil blij om terug te zijn bij RKC: ‘Hoop op een goed jaar, zodat ik daarna de kans krijg bij Bayer Leverkusen’

Zijn vakantie vierde hij ‘gewoon’ in Duitsland, Ayman Azhil had zijn familie vanwege corona veel te lang niet gezien. Even goed bijpraten en natuurlijk het EK voetbal kijken, dat beviel hem prima. Toch is hij heel blij om weer in Waalwijk te zijn. Terug bij de club die hem vorig seizoen een kans gaf en waarbij hij zich als talentvolle middenvelder in 22 competitieduels kon laten zien.