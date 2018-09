Dylan Seys is helemaal terug bij RKC: 'Het was frites met steak en soms een hamburger'

Aan het begin van een seizoen van de waarheid met een aflopend contract kreeg Dylan Seys de schrik van zijn leven. Na een paar dagen hoorde hij dat hij apart moest gaan trainen. Conditioneel kon hij niet mee met de spelers van RKC Waalwijk. De Belg had een moeilijk jaar achter de rug. In het voorjaar overleed zijn moeder na een slepend ziekbed. ,,Dat doe tiets met een mens", zegt de 21-jarige aanvaller. ,,Ik ben op vakantie gegaan naar Ibiza en Marbella. Daar heb ik mijn zinnen verzet. Normaal let ik wel op mijn voeding. Maar daar kon het me niets schelen. Het was frites met steak en soms een hamburger."