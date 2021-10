Een hoofdrol voor de jongen van de club: ‘Ik denk dat ik dit seizoen wel laat zien dat ik stabieler ben’

Hij had negentig minuten lang nauwelijks wat te doen. Maar in de slotfase van het duel met Go Ahead Eagles waren de ogen plots gericht op RKC-doelman Etienne Vaessen. Vier minuten voor tijd gooide hij zich voor de inzet van Ragnar Oratmangoen en direct daarna in de rebound voor die van Isac Lidberg. Typisch Vaessen; hij maakt nog wel eens een inschattingsfoutje, maar in één-op-één-situaties is de Waalwijkse doelman sterk. ,,Ja, die was wel lekker", zei Vaessen na afloop met een big smile op zijn gezicht. ,,Het was wel lastig, want ik had bijna niks te doen en dan moet je je concentratie vasthouden. Ik wilde ook niet te veel risico nemen, maar de trainer heeft tegen me gezegd: je moet lef tonen. Ook aanvallend.”