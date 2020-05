Een paar maanden zelf fit blijven is voor Paul Quasten te overzien

RKC Waalwijk vermindert aantal selectie­spe­lers

11 mei RKC Waalwijk werkt het komende seizoen met een tiental spelers minder dan in het afgelopen jaar het geval was. De aparte beloften-selectie, die 14 spelers telde, komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een grote selectie van 34 of 35 spelers.