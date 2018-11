Effectief tiental RKC blijft eenvoudig overeind in Helmond en boekt belangrijke zege

Goed begon RKC niet aan de wedstrijd. Helmond had binnen een kwartier al 2-0 voor kunnen staan. Veelzeggend is het feit dat de ploeg van Rob Alfen de twee goede de kansen om zeep hielp. RKC stelde daar in de beginfase slechts één goede mogelijkheid tegenover. Een voorzet van Walian kwam echter niet bij Maatsen. Waar Helmond in eerste instantie op het veld de dienst uitmaakte, deed RKC dat op het scorebord. In de 32e minuut zorgde Walian met een schot uit de draai plots voor de 0-1. Het betekende zijn eerste doelpunt voor RKC. Maatsen wist 8 minuten later een voorzet van Gaari op waarde te schatten. Hij liet doelman Van Gassel kansloos en schoof de 0-2 binnen.