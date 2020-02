Elbers maakt na lang blessureleed rentree bij RKC: ‘Alsof ik hele wedstrijd gespeeld heb’

Video RKC-spits Bilate: ‘Omhoog blijven kijken en doorgaan’

31 januari Als spits was Mario Bilate vrijdag niet te benijden in de wedstrijd tegen AZ, die met ruime cijfers verloren ging (4-0). RKC had met name in de tweede helft nauwelijks iets in te brengen. ,,Natuurlijk is dat frustrerend, maar je speelt tegen een kampioenskandidaat dus ergens stel je je erop in.”