Emotionele week voor Gaari eindigt met sportief drama tegen PEC: ‘Was 100 procent met mijn hoofd bij RKC’

Curaçao klopt Haïti in Nations League

9 september Curaçao, met RKC Waalwijk-speler Jurien Gaari in de basis, is de kwalificatie voor de Nations League van de CONCACAF begonnen met een 1-0 zege op Haïti. In het Ergilio Hato-stadion zorgde Elson Hooi voor de enige treffer. Woensdag is op Haïti de return. Costa Rica is het derde land in groep D van de hoogste league.