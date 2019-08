Eredivisie lijkt al gewend aan kwetsbaar RKC

ADO Den Haag liet zich gewillig door RKC op eigen helft terugdringen. Vooral niet verliezen leek het devies van Fons Groenendijk, trainer van de puntloos naar Waalwijk afgereisde Hagenaars. Die had ook wel gezien dat RKC in een open wedstrijd heel aardig mee kan voetballen. Daarom parkeerde hij de bus. Dat stelde RKC voor grote problemen.

De thuisploeg speelde in een te laag tempo en met te weinig creativiteit om veel kansen te creëren. De eerste keer dat ADO er massaal uit kwam was het meteen raak. De Hagenaars kregen een corner. De lange Tom Beugelsdijk zocht handig Daan Rienstra op. Die was kansloos in het luchtgevecht. De assistentie van Melle Meulensteen kwam te laat. De bal plofte in de verre hoek.