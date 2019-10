Erik ten Hag: ‘Spijt dat ik maar één jaar bij RKC heb gespeeld’

ANALYSE Nieuw Wonder van Waalwijk nodig om eredivisie­be­houd te realiseren

18 oktober Niet elke supporter van RKC Waalwijk is even blij met de promotie naar de eredivisie. Dat bleek deze week bij een supportersavond van de Waalwijkse club. Je zou er felle polemieken verwachten over de manier waarop RKC zich nog kan herstellen van de dramatische competitiestart. Maar er werd vooral geklaagd over de lange wachttijd bij de tappunten voor het bier.