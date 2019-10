Ervaren RKC'er Mulder: ‘Probeer voorop in de strijd te gaan en jongens op te peppen’

Mulder heeft al behoorlijk wat eredivisie-ervaring, hij speelde onder meer al ruim dertig wedstrijden voor RKC op het hoogste niveau, dus de routinier raakt niet zo snel in paniek. ,,We moeten vertrouwen houden", vertelt hij. ,,Als de twee grote kansen in het begin van de wedstrijd er wel ingaan, sta ik hier heel anders. We moeten hopen dat het een keer goed valt en dat dat juist ons die boost geeft en het zelfvertrouwen dat we nodig hebben.”

Met zijn ervaring wil Mulder de jongere jongens helpen. ,,Ik heb dit heel vaak meegemaakt. Heb in de kleedkamer ook gezegd dat we achter elkaar moeten blijven staan. Samen met Henrico (Drost, red.) proberen we de jongens een beetje op te peppen door voorop te gaan in de strijd.”

Of RKC op dit moment wel eredivisiewaardig is? ,,Als je naar de ranglijst kijkt niet. Maar ik zou liegen als ik zeg dat we geen goed voetbal kunnen spelen. Het zit soms zo dicht op elkaar, hopelijk komt snel die ommekeer.”