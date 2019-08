Etienne Vaessen niet tegen ADO Den Haag

RKC-verdediger Melle Meulen­steen in voorselec­tie Oranje onder 20

22 augustus Melle Meulensteen is door bondscoach Bert Konterman opgenomen in de voorselectie van Oranje onder 20. Het bewijst dat de centrale verdediger van RKC Waalwijk, die is opgeleid door Manchester United, een snelle ontwikkeling doormaakt.