Explosie op jacht in Waalwijk kwam door ontplofte gasfles

RKC Waalwijk praat met Stanley Elbers

26 augustus RKC Waalwijk wil met Stanley Elbers nog een vleugelaanvaller aan de selectie toevoegen. De Waalwijkse club is in gesprek met de 27-jarige buitenspeler, die nog een seizoen onder contract staat bij PEC Zwolle. Waarschijnlijk is er maandag nog duidelijkheid over de vraag of Elbers al dan niet naar Waalwijk komt.