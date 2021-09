Extreem late tegengoal RKC had niet afgekeurd mogen worden: ‘Dit was geen strafbaar hands'

De late tegengoal die RKC Waalwijk zaterdag om de oren kreeg had niet afgekeurd mogen worden, zo oordeelt de KNVB. De Waalwijkers leken in de absolute slotfase alsnog de deksel op de neus te krijgen toen Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn de 3-2 binnenschoot, maar scheidsrechter Richard Martens en de VAR keurden de goal af. Onterecht, blijkt nu.

,,Wij hadden geen ingreep willen zien bij die goal”, stelt scheidsrechtercoördinator Reinold Wiedemeijer in zijn wekelijke rubriek bij ESPN. Lang wist RKC de thuisploeg van zich af te houden, maar in extremis bracht Van der Hoorn alles en iedereen in Utrecht in extase. Hij maakte de verlossende 3-2, zo leek het.

Maar voorafgaand aan de goal van Van der Hoorn werd de bal onopzettelijk met de arm geraakt door Utrecht-spits Adrian Dalmau. Afgelopen seizoen zou de goal daar nog voor afgekeurd moeten worden, maar de regels voor hands zijn voor dit seizoen aangepast.

Quote Wij vinden dit geen strafbaar hands. Reinold Wiedemeijer, Scheidsrechterscoördinator KNVB

Geen strafbaar hands

,,Als een speler de bal onopzettelijk me de hand naar een ploeggenoot speelt, dan mag je doorspelen. Ook als daar direct een scoringskans uit ontstaat”, aldus Wiedemeijer. ,,Wij vinden dit geen strafbaar hands. Ik heb nog niet met deze VAR gesproken en begrijp het zelf ook niet. Dit is geen bewuste handsbal. De VAR ziet er toch iets strafbaars in. Dit zal besproken moeten en gaan worden. Dit moet beter.”

Vanaf dit seizoen is de regel dusdanig aangepast dat aanvallend hands alleen strafbaar is als de doelpuntenmaker zelf bewust of onbewust de bal met de hand beroerde voor de gemaakte goal. En dat was dus bij deze goal niet het geval, al oordeelde scheidsrechter Martens daar na afloop anders over.

,,Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit een strafbare handsbal was. Als je goed kijkt, dan zie je vanuit een bepaald camerastandpunt dat hij een beweging met zijn arm maakt en daarmee de bal doortikt. Daarom vinden wij het wel opzettelijk en strafbaar hands”, lichtte Martens na afloop zijn beslissing toe.

Belangrijk punt

Voor de spelers op het veld was het op het moment zelf ook gissen naar de waarheid van de regels omtrent hands. RKC-aanvoerder Melle Meulensteun gaf na afloop eerlijk toe dat hij het ook even niet meer wist. ,,Ik zag dat het hands was, maar ik wist niet of het strafbaar was met de nieuwe regels. Maar gelukkig keurde de scheids de goal af, dit kan een belangrijk punt zijn voor ons."