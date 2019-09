Fabian Sporkslede tot einde seizoen bij RKC Waalwijk

VIDEO Gefrus­treer­de RKC-doel­man Vaessen na 10 tegengoals in 2 duels: ‘Moeten elkaar de waarheid zeggen’

21 september RKC-keeper Etienne Vaessen kon in twee wedstrijden tijd tien keer vissen. In het duel met Sparta vlogen hem weer vier ballen om de oren. ,,Natuurlijk ben ik boos. Dit is enorm frustrerend.”