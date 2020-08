Fans van jarig RKC mogen retro-shirt kiezen

Ajax - RKC Waalwijk zonder publiek

4 augustus De ‘come back-wedstrijd’ tussen Ajax en RKC Waalwijk van komende zaterdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zal er een zonder publiek zijn. De thuisclub ging ervan uit dat er met in het achterhoofd de 1,5 meter-maatregel 9000 mensen in het stadion zouden kunnen zitten.