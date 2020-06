Fortuna Sittard dicht bij aantrekken RKC-huurling Hansson

Hansson heeft bij Hannover 96, dat uitkomt in de Duitse 2. Bundesliga, nog een contract tot de zomer van 2022. Fortuna Sittard is van plan die doorlopende verbintenis af te kopen. De bedoeling is dat Hansson voor vier jaar gaat tekenen in Sittard.

Technisch manager Sjors Ultee bevestigt in een reactie nog niet dat er sprake is van een deal. Wel dat er wordt gesproken over de komst van Hansson, die in het verleden ook nog bij Feyenoord onder contract stond. De stadionclub verhuur de aanvaller in het seizoen 2018/2019 ook al aan RKC Waalwijk.