Frustratie bij RKC na verloren waterballet: ‘Er had zo veel meer in gezeten’

De meeste RKC’ers móésten meteen even onder een warme douche na de wedstrijd tegen Cambuur. Niet alleen om de nederlaag weg te spoelen, vooral ook om op te warmen. Want de regen die met name na rust met bakken uit de hemel kwam in Waalwijk, had ze tot op het bot verkleumd. Bij Cambuur uiteraard ook, maar een zege maakt veel goed. Waar de RKC’ers niet wisten hoe snel ze naar binnen moesten gaan, maakten de Friezen nog een aantal rondjes buikschuivers in het Mandemakers Stadion. Tot groot plezier van de meegereisde supporters.