Frustratie bij Tahiri over nederlaag: ‘Maar negatief worden en schreeuwen tegen elkaar helpt ook niet’

Waar RKC dit seizoen regelmatig de beste kansen kreeg en verloor, was het in het begin van de eerste helft in Almelo andersom. Na enorme kansen voor Heracles, waren het de Waalwijkers die op 0-2 kwamen. ,,Dan moet je zorgen dat je minimaal een punt haalt. Maar we laten het zo makkelijk lopen, dat vind ik heel jammer en frustrerend.”

,,Ik blijf het elke week zeggen: we hebben echt een goede ploeg", gaat de middenvelder verder. ,,We missen misschien wat ervaring, maar ik vind het jammer om laatste te zijn met deze talentvolle ploeg. We hadden echt een goed gevoel na de wedstrijd tegen Utrecht en ook nog in deze eerste helft. Maar je gaat terug naar Waalwijk met nul punten, dat is de waarheid.”