Gaari heeft vertrouwen in RKC: ‘In deze flow kan RKC weer stunten’

VIDEO Darren Maatsen (RKC): ‘Niet te merken dat we al acht jaar niet van FC Eindhoven wonnen’

14 december RKC Waalwijk won al acht jaar niet van FC Eindhoven, zelfs al elf jaar niet in Eindhoven. Maar daar was met een 3-1 overwinning vrijdagavond niet veel van te merken. ,,Nee dat hebben we goed rechtgezet op deze manier", aldus matchwinner Darren Maatsen, die voor twee van de drie Waalwijkse treffers tekende.