Galgenwaard is RKC al twaalf wedstrijden niet goed gezind

Uitwedstrijden tegen FC Utrecht zijn voor RKC niet de meest succesvolle ondernemingen. Dat is nog zacht uitgedrukt. De laatste Waalwijkse zege in Utrecht dateert van 16 mei 1993. Ruim 26 jaar geleden was Nico Jalink de matchwinnaar (0-1).

Tegen FC Utrecht kan coach Fred Grim weer beschikken over Stijn Spierings. De middenvelder wordt op het strafbankje afgelost door Hans Mulder. De centrale verdediger is een wedstrijd geschorst voor zijn rode kaart (twee keer geel) tegen FC Emmen. Melle Meulensteen keert waarschijnlijk terug in de basis. Hij was ook in het bekerduel met Heracles Almelo de vervanger van Mulder toen die rust kreeg. Een alternatief is Ingo van Weert. Meulensteen en Van Weert maakten afgelopen dinsdag minuten met het beloftenteam tegen Jong NAC (1-3), evenals onder anderen Fabian Sporkslede, Lars Nieuwpoort en Anas Tahiri. Binnen een halfuur keek ‘Jong’ RKC al tegen een 0-3 achterstand aan.

Clubtopscorer

Voor Sylla Sow is het zondag een speciale wedstrijd. Een jaar geleden stond hij nog onder contract bij FC Utrecht. RKC plukte hem daar in de winterstop weg uit het beloftenteam. De laatste weken is de vleugelaanvaller op schot. Na zijn late gelijkmaker tegen FC Emmen voert hij met drie doelpunten de club­topscorerslijst aan. Een positie die hij tot afgelopen zondag deelde met middenvelder Clint Leemans. Het bekerduel met Heracles meegerekend heeft Sow nu vier wedstrijden op rij gescoord.