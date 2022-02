Gefrustreerde RKC-trainer Oosting: ‘Hadden koste wat kost dat punt moeten verdedigen’

Nee, het was niet bepaald gezellig in de RKC-kleedkamer na het verloren duel met FC Twente (1-2). Natuurlijk een score waar vooraf rekening mee gehouden was, maar de manier waarop RKC een punt in de extra tijd weggeeft, dat irriteert RKC-trainer Joseph Oosting mateloos.

Vorige week, toen RKC in de slotfase een overwinning uit handen gaf tegen NEC (1-1), vond Oosting het vooral zonde voor zijn ploeg. ,,De jongens hadden meer verdiend", zei hij toen. Gisteren, na het duel met FC Twente stond de trainer er heel anders bij. Gefrustreerd vooral. ,,Natuurlijk, FC Twente had de wedstrijd al veel eerder kunnen beslissen. Zij laten ons leven", zegt Oosting. ,,Maar we blijven vechten en dan maken we 1-1. Als je in de 90ste minuut nog op 1-1 staat, moet je dat punt koste wat kost verdedigen. Dat mag je niet zomaar uit handen geven.

Oosting hekelt met name het slappe uitverdedigen bij de tweede tegengoal. Ook bij het eerste doelpunt van FC Twente zag de RKC-defensie er niet helemaal lekker uit. Maar dat zijn ploeg enkele minuten voor het einde wéér de deksel op de neus kreeg, daar kon de oefenmeester even helemaal niet bij. Of hij ook in de kleedkamer boos is geweest? ,,Ja", is hij duidelijk.

Nadat FC Twente op 0-1 kwam, was RKC het een periode helemaal kwijt. Ook daar snapt Oosting weinig van. Het is te wisselvallig. ,,Ik heb in de rust ook gevraagd hoe het in hemelsnaam kon dat we zo goed beginnen en het dan opeens helemaal kwijt zijn. Dat moet echt anders.”